Coronavirus, Comune: “Saronnesi venite in Municipio solo per urgenze”. Spuntano le mascherine tra i dipendenti

Coronavirus, Comune: “Saronnesi venite in Municipio solo per urgenze”. Spuntano le mascherine...

SARONNO – “Recarsi agli uffici comunali solo in caso di urgente necessità inoltrando eventuali richieste tramite telefono o posta elettronica”.

E’ l’invito che arriva dall’Amministrazione comunale dal sito internet comunale ma anche sulle porte interne del palazzo comunale. Del resto negli ultimi giorni il Municipio è cambiato in questi giorni di Coronavirus. In bagno sono arrivati i dispenser di disinfettante ed anche tra i dipendenti sono spuntate le mascherine. Del resto in una missiva l’Amministrazione, con il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore al Personale Gianangelo Tosi, autorizza l’uso dei dispositivi in Comune.

E invece per i cittadini cosa prevede il comune?

In sostanza “si invita la cittadinanza a recarsi presso gli uffici comunali solo in caso di urgente necessita’ o ad inoltrare eventuali richieste tramite telefono o posta elettronica.

In caso di accesso alle strutture pubbliche si richiede di evitare assembramenti e mantenere una distanza di sicurezza dagli altri utenti oltre al rispetto delle normali pratiche di sicurezza ed igiene

in particolare: evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi la bocca e naso se si starnutisce o tossisce; usare la mascherina solo se si sospetta di essere ammalato e lavarsi spesso le mani.

02032020