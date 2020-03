SARONNO – Treni in meno perchè c’è meno gente, con le scuole chiuse per l’emergenza Coronavirus, ma anche per avere il tempo di “sanificare” i vagoni e dare maggiore tranquillità ai viaggiatori che usano Trenord: gli interventi erano stati annunciati nei giorni scorsi ma molti pendolari storcono il naso, ed anzi stanno tempestando di foto il Comitato dei viaggiatori del nodo di Saronno, che sta pubblicando la immagini sui social network, tramite la propria pagina Facebook. Foto che non stanno certo passando inosservate e che anzi alimentano il dibattito ed i commenti.

Sono infatti immagini che parlano di vagoni tutt’altro che puliti, con tracce di liquidi non meglio identificati a terra e sui sedili, polvere, sporcizia varia infilata ovunque. E da parte dei pendolari non manca l’ironia sul risultato della “pulizia straordinaria” a cui sono sottoposti i treni in questi giorni.

(foto: alcune delle immagini che sono state realizzate dai pendolari)

02032020