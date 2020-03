SARONNO – Coronavirus, questa la situazione nella zona. Due persone sono risultate positive a Rescaldina, una a Tradate (originaria di Gerenzano) ed una a Lainate (non abita lì, ma lavora in un’azienda lainatese); per il resto si è notizie di casi a Varese e nella zona di Erba.

Per quanto riguarda la zona del Saronnese e la più vicina Brianza, l’area delle Groane, per il momento non è stato segnalato alcun caso, neppure sospetto o da approfondire: nessun malato e neppure nessuno che sottoposto a tampone abbia mostrato di essere positivo al Coronavirus. Ovviamente le autorità sanitarie mantengono la massima allerta e sono pronte ad intervenire in caso di necessità.

In sintesi, dunque, lo scenario attuale è questo

Saronno e dintorni: 0 malati, 0 positivi, 0 in quarantena

Rescaldina: 2 positivi, 12 in quarantena a casa propria

Lainate: 1 positivo, altri in quarantena a casa propria

Tradate: 1 positivo

