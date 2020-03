SARONNO – Grande attenzione fra i saronnesi per la notizia della scoperta del primo caso di positività al Coronavirus, all’ospedale di Saronno. Una persona è risultata positiva al tampone ed è stata subito trasferita nell’ospedale di Busto Arsizio, cc; si tratta di un uomo abitante nel circondario. Un’altra persona, con sintomi “sospetti”, è sotto osservazione (forse domani si saprà l’esito degli esami) ed all’ospedale sono state predisposte tutte le cautele del caso per evitare che chi potrebbe avere contratto il virus segua il “percorso” dei normali malati, anche in pronto soccorso. Due altri casi sono stati individuati a Cassano Magnago; si tratta di una coppia di anziani.

Il punto della situazione sul Coronavirus verrà fatto alle 17 a Milano nel corso dell’abituale conferenza stampa in Regione Lombardia. In Giunta regionale si è intanto registrato il primo caso di positività al Coronvirus, l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ora ricoverato a Brescia.

02032020