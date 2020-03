SOLARO – Una indagine partita dallo spaccio al dettaglio nella zona fra Groane e Saronnese, con l’attenzione della polizia di Stato rivolta proprio a due albanesi residenti a Solaro e poi l’indagine che si è progressivamente allargata sino a portare gli agenti della Squadra mobile di Milano sino nel Bergamasco, dove hanno trovato una vera e propria raffineria di droga. In manette tre albanesi, di 41, 24 e 21 anni, chiamati ora a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga. Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati dieci chili di eroina ed un chilo di cocaina; oltre ad una vettura, una Volvo V70 usata per il trasporto dello stupefacente e 7000 euro in contanti.

Partendo dalle indagini sugli albanesi di Solaro ci si è accorti dei loro legami con altri albanesi abitanti nel Bergamasco, sui quali si è spostata l’attenzione sino a giungere alla serata dell’altro giorno quando i tutori dell’ordine hanno fatto irruzione nella loro casa di Fontanelle, nel Bergamasco: hanno trovato la raffineria, con un paio di persone che confezionavano i pacchetti di droga. Nella casa c’era materiale per il confezionamento degli stupefacenti e parte della droga che doveva ancora essere lavorata e pressata in panetti, operazione per la quale disponevano di una pressa collegata ad una pompa idraulica. Avevano anche tre frullatori usati per mescolare la droga con la sostanza da taglio, e tre bilancini di precisione. In una cassaforte nella stanza da letto c’erano i 7000 euro in contanti.

