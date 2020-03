SARONNO – Coronavirus e sport a Saronno: questa mattina l’assessore comunale competente, Gianpietro Guaglianone, in diretta su Radiorizzonti Fm 88 dagli studi di piazza Libertà, per cercare di fare chiarezza. “Ci siamo sempre attenuti e continueremo ad attenerci alle indicazioni regionali e nazionali, e sinora abbiamo trovato la massima collaborazione di tutti i club cittadini” ha chiarito l’assessore Guaglianone.

Per i prossimo giorni, il calcio sarà ancora fermo e quindi resteranno chiusi anche i relativi centri sportivi saronnesi (e nel circondario); mentre per gli altri sport “stiamo seguendo la vicenda in stretto contatto con gli organi superiori, ai quali facciamo riferimento per le scelte anche inerenti l’uso delle palestre e gli allenamenti. Chiediamo a tutti di seguire con attenzione tutte le regole, anche e soprattutto riguardo all’igiene, che ci sono fornite dall’autorità sanitaria. Sappiamo i problemi a cui stanno andando incontro le società sportive e tutti i tesserati ma ovviamente la salute viene prima di tutto”.

02032020