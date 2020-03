SARONNO – E’ stato probabilmente il vento forte dei giorni scorsi che l’ha “indebolito”, ed alla fine è precipitato: stiamo parlando di un albero, caduto all’interno del parco comunale di via Fratelli Cervi al quartiere Matteotti di Saronno. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni cittadini che hanno anche testimoniato il fatto con alcune fotografie.

Non si registrano feriti o peggio, nessuno ha assistito alla caduta dell’albero, avvenuta probabilmente in orario notturno o comunque quando in giro, nell’area verde, non c’era proprio nessuno. L’albero, di dimensioni comunque contenuto, si è abbattuto vicino ad un tavolo ed accanto ad una panchina. Si tratterebbe di un pino. Oggi potrebbero verificarsi ulteriori problemi di questo genere, Regione Lombardia ha infatti emesso un “allerta giallo” per i rischi correlati al forte vento che dovrebbe caratterizzare pomeriggio e sera, unito anche alla pioggia intensa. I gruppi di protezione civile sono stati informati dei problemi che potrebbero verificarsi.

(foto: l’albero caduto nel parchetto di via Cervi)

02032020