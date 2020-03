Meditel pronta a crescere e a spostarsi. Due le possibili location

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Nemmeno l’ampliamento della storica sede di via Alliata e il nuovo spazio a Rovellasca bastano a Centro Medico Meditel per rispondere alle richieste dei cittadini. Non a caso la realtà sta scegliendo dove realizzare la propria nuova “casa” tra due soluzioni una dietro la stazione cittadina e una appena fuori i confini saronnesi.

“La nostra mission – spiega Ugo Zaffaroni, numero uno della clinica – è offrire ai nostri pazienti servizi il più velocemente possibile, con la miglior qualità possibile e a prezzi accessibili. Proprio per offrire più prestazioni e rispondere alle richieste abbiamo aperto la sede di Rovellasca ed abbiamo anche investito negli ampliamenti nella sede principale (dove arriverà una nuova risonanza di ultima generazione) ma ancora non basta”.

Due le strade che il centro medico, dove lavorano 180 medici e 50 amministrativi, potrebbe prendere per rispondere alle proprio necessità di crescita.

La prima ipotesi, di cui si parla molto in città, è quella di una nuova sede in via Escrivà alle spalle dello scalo ferroviario. La società ha acquisito un terreno con l’idea di realizzare un nuovo stabile che risolva il problema dei parcheggi che offra spazi anche per attività di day hospital e day surgery. La nuova sede potrebbe essere pronta in tre anni. Ma c’è un’altra proposta. Una location appena fuori Saronno che sarebbe già pronta e che darebbe l’opportunità al centro di spostarsi in 12 mesi.

(foto: la sede Meditel in copertina e Ugo Zaffaroni all’interno)

01032020