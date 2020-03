SARONNO – Allerta gialla, da parte della protezione civile regionale, per “rischio idrogeologico” e “vento forte”: ecco cosa aspetta gli abitanti nella zona nella giornata di lunedì ed in particolare fra pomeriggio e sera. Come andrà esattamente? Il vento dovrebbe essere presente sin dal mattino ma con raffiche inferiori ai 10 chilometri orari, che nel pomeriggio dovrebbero sfiorare i tredici. Poca acqua la mattina, pioggia più intesa nel pomeriggio e intensa anche la sera per concludersi in nottata. Temperature fra i 3 e gli 8 gradi. I gruppi locali di protezione civile sono stati dunque avvisati dalla Regione e sono dunque pronti ad intervenire in caso di necessità.

Martedì mattina cielo coperto, poi sole nel pomeriggio e temperature in aumentato sino ai 13 gradi, di notte si scenderà sino a 2. Mercoledì ancora tempo che sarà sostanzialmente sul bello; senza più pioggia almeno sino al weekend.

(foto archivio: un intervento dei vigili del fuoco per il maltempo)

02032020