ORIGGIO – Razzia domenicale in via Cardinal Ferrari ad Origgio: i “topi d’appartamento” hanno preso di mira l’appartamento di una coppia che al ritorno alla loro abitazione, quando sono entrati i ladri non c’era, hanno trovato il loro alloggio a dir poco a soqquadro. I malviventi hanno infatti aperto e rovesciato tutti i cassetti, spalancato gli armadi, buttato tutto per aria in cerca di ori o denaro. Il tutto per un bottino che sarebbe stato particolarmente modesto.

Facile però immaginare lo sconforto dei padroni di casa che se la sono trovata letteralmente “devastata”: per entrare hanno danneggiato il vetro di una finestra, che sono quindi riusciti ad aprire. Dentro, come detto, hanno passato al setaccio tutti i locali, dalla cucina alla camera da letto, addirittura arrivando a spostare alcuni mobili, per guardare dietro, alla ricerca di chissà che.

(su Facebook sono state pubblicate le immagini della razzia: ecco una delle foto, davvero eloquente)

02032020