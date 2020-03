Parco Groane, le Gev stendono le reti: via all’operazione salva rospi

SOLARO – Le Gev, guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane che fanno base a Solaro, hanno avviato gli interventi per salvare i rospi durante la loro annuale “migrazione” per riprodursi. Nel fine settimana scorso “le nostre guardie ecologiche volontarie si sono recate a Lentate sul Seveso nei pressi del laghetto Mirabello, sul ciglio di via Manzoni vicino la pista ciclabile, per il consueto posizionamento delle reti a protezione dei rospi che, annualmente, raggiungono la zona umida, habitat natural per riprodursi”, fanno sapere del Parco Groane.

Grazie alle reti gli anfibi non corrono il rischio di essere schiacciati dalle automobili. Tutte le sere di marzo una guardia si recherà sul posto per raccogliere i rospi e trasportarli oltre la sede stradale verso il laghetto. “Si tratta di un intervento vitale affinché un’importante specie tipica della nostra area protetta possa sopravvivere e moltiplicarsi” specificano i responsabili del parco.

(foto: alcune immagini dell’intervento delle Gev)

02032020