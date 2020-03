Tanta saronnesità e tanto viola per la nuova sede Obiettivo Saronno

SARONNO – Niente assembramenti ma tanti curiosi che nel pomeriggio non esitato a dare una sbirciatina alla nuova sede ovviamente viola di Obiettivo Saronno.

Come promesso “la sede operativa della associazione politico-culturale, composta da un bel gruppo di persone che si proporranno alla cittadinanza saronnese con una lista civica indipendente alle prossime elezioni amministrative, previste in maggio” ha aperto i battenti alle 15.

La mattinata è stata all’insegna dei preparativi con gli ultimi ritocchi (pulizie ed un pizzico di manutenzione) e il pomeriggio dei primi cittadini: “Stando ben attenti però ad evitare assembramenti nel pieno rispetto delle direttive per il contenimento del contagio del Coronavirus”.

Ma com’è la sede? C’è molto viola, essendo il colore della lista, tante immagini della città di Saronno e tanti piccoli tocchi di saronnesità come gli amaretti offerti con le caramelle.

La sede si trova in Corso Italia 44, in prossimità di piazza Volontari del Sangue “Siamo felici di essere riusciti a realizzare questo piccolo grande sogno che ci permetterà di essere ancora più vicini ai cittadini per confrontarci, ascoltare idee, fare tesoro dei consigli e collaborare nella definizione finale del programma elettorale”.