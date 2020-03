Castelli: “Una postazione fissa per presidiare la stazione con la videosorveglianza”

SARONNO – Una cabina dove agenti della polizia locale, carabinieri e tutori dell’ordine in generale possano presidiare la zona, magari con l’ausilio della videosorveglianza in modo da intervenire celermente in caso di necessità.

E’ la proposta di Michele Castelli che ha rilanciare la propria idea per aumentare la sicurezza in stazione. Alla luce degli ultimi episodi, con tre 19enne fermati proprio nei pressi dello scalo dopo aver rapinato del telefono un 16enne in zona Santuario, ed un viaggiatore borseggiato da tre stranieri intorno alle scale mobili il saronnese torna a parlare di una soluzione che aveva proposto da tempo. “Avevo presentato la mia proposta già nel settembre scorso – chiarisce Castelli – spiegando non solo i vantaggi ma anche dove collocare la cabina, ossia davanti alla maxi aiuola in piazza Cadorna. Diventerebbe non solo un punto di presidio costante ma anche un servizio continuo ai cittadini oltre che un ottimo deterrente per i malintenzionati”. Un presidio che, nei progetti di Castelli, potrebbe essere costante grazie all’alternarsi di forze dell’ordine diversi dai carabinieri, alla polizia locale, dalla guardia di finanza alla Polfer.

