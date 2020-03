Cislago: il sindaco Cartabia consegna la cittadina a un “nuovo” italiano

CISLAGO – Il Coronavirus non ferma l’attività del sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia che l’altra mattina al Palazzo municipale nella centrale piazza Toti ha ufficialmente consegnato la cittadinanza ad uno straniero, che è da tempo residente in paese. “Si tratta di un concittadino di origine rumena, da anni residente a Cislago e perfettamente integrato nella nostra comunità” fa presente il sindaco Cartabia che l’ha atteso in Comune e gli ha consegnato l’attestato di cittadinanza, proprio davanti al gonfalone di Cislago, un luogo dunque estremamente simbolico.

E’ stata – come altre volte in occasioni simili – una breve ma davvero molto sentita cerimonia, decisamente apprezzata da questo “nuovo” italiano che ha particolarmente apprezzato l’accoglienza e la simpatia del sindaco e di tutto il personale del Comune cislaghese. Non sono mancati molti sorrisi, ed una sincera stretta di mano.

(foto: il sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia, nel momento in cui consegna ufficialmente l’attestato di cittadinanza italiana)

03032020