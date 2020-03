Controlli in borghese contro chi getta mozziconi di sigarette: 3 multe da 100 euro

SARONNO – Nelle ultime ore il comando di piazza Repubblica ha realizzato un servizio con personale in borghese che ha monitorato, tra l’altro, anche chi si libera di mozziconi gettandoli per terra su strade e marciapiedi.

Nel dettaglio ad essere sanzionati con un verbale da 100 euro sono stati una coppia di quarantenni in via Catore, nei pressi dello scalo ferroviario, ed una 35enne in via Dalmazia. In tutti e tre i casi i fumatori, colti in flagrante dagli agenti l’altra mattina, si sono scusati del loro gesto senza neppure cercare scuse fantasiose. Anzi si sono mostrati pronti a cooperare fornendo le proprie generalità per la sanzione.

La crociata saronnese contro i fumatori che gettano a terra i mozziconi è iniziata nel mese di giugno 2018. L’idea era quella di non avere più mozziconi per le strade cittadine che visto che finiscono per rappresenta “un danno un’immagine di degrado e di sporco contro cui l’Amministrazione vuole lottare con fermezza” aveva detto in consiglio comunale il sindaco Alessandro Fagioli. Così sono partiti i controlli ad hoc.

“L’obiettivo non è ovviamente far cassa – rimarca il comandante Giuseppe Sala – ma dare un incentivo a chi si “dimentica” il corretto modo di liberarsi dei mozziconi a non sporcare la città”.

