Coronavirus, a Turate si sdrammatizza con un corto su Youtube

TURATE – Coronavirus, da Turate un corto per sdrammatizzare. E’ stato pubblicato su Youtube, si tratta di uno stralcio di un film catastrofico di Hollywood al quale è stato sovrapposto un doppiaggio marcatamente “locale”; tanto che il protagonista è diventato il sindaco turatese, Alberto Oleari. Si immagina che, con l’intero Stato maggiore dell’Esercito, si stia affrontano una emergenza virus proprio a Turate (dove, per fortuna, per il momento non è stato registrato alcun caso), e con qualche riferimento anche a questioni locali che nel tempo hanno creato grande dibattito, come la revisione della viabilità nella zona centrale del paese.

Il corto è opera del filmaker Riccardo Zaffaroni, di Turate, e pubblicato sulla sua pagina Youtube, Rzfilms. Pubblicato da alcune ore, è stato già visto da oltre 300 persone, ma c’è da scommetterci che questo numero già nella giornata odierna salirà ulteriormente. E’ anche questo un modo per esorcizzare i tanti timori che sta suscitando il Coronavirus.

03032020