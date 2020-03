Coronavirus, il Carnevale cancellato diventa solidarietà grazie al pasticceria Cattaneo

SARONNO – A causa dell’emergenza da Coronavirus sono saltate molte feste di carnevale e così, complice anche la riduzione dei clienti in giro per la città, molte chiacchiere e dolci di carnevale sono rimasti invenduti.

Il titolare della storica pasticceria Cattaneo ha deciso di proporre un’iniziativa solidale con l’aiuto degli uomini di Croce Rossa. Domenica i volontari hanno portato i dolci tipici di carnevale alla casa di riposo Focris di via Volpi, ma anche al Centro diurno disabili di piazza Tricolore e al Villaggio Sos di via Piave. Un dolce pensiero, portato nel pieno rispetto delle normative anti Coronavirus, apprezzatissimo dalle diverse realtà coinvolte che ha permesso da un lato di non sprecare cibo e prodotti di ottima qualità e dall’altro di regalare un momento di conviviale condivisione in giorni in cui sono state annullati eventi, feste ed intrattenimento. I volontari della Croce Rossa non sono nuovi a queste iniziative: a San Biagio hanno portato panettoni benedetti alle case di riposo cittadine.

(foto archivio)