MILANO – Hai più di 65 anni? Meglio stare a casa: lo ha detto nel corso di una intervista televisiva a Sky tg24, nel tardo pomeriggio di ieri, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Da parte sua un invito, in questi giorni di emergenza per la diffusione del Coronavirus, di stare nelle proprie abitazioni, per quelle persone che abbiano più di 65 anni. Il tutto prende spunto da una semplice considerazione: “A finire in terapia intensiva per il virus sono quasi esclusivamente persone con più di 65 anni. Per gli altri, il 50 per cento non si accorge neppure di avere il Coronavirus, ed il 40 per cento lo supera senza gravi problemi. Nel 10 per cento dei casi più gravi figurano quasi soltanto ultrasessantacinquenni”. Da qui l’invito agli anziani di uscire il meno possibile “nelle prossime due o tre settimane”.

(foto: l’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante una visita all’ospedale di Saronno)

03032020