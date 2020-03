SARONNO – Mercato di Saronno, mercoledì scorso rinviato fra tante polemiche, domani si farà. Alberto Paleardi, storico esponente politico saronnese e consigliere comunale (al Sestriere) non nasconde le proprie perplessità: “Dov’è la coerenza dell’Amministrazione comunale? Sull’onda dell’allarme che si vive in città ed ovunque in Lombardia, il rinvio di sette giorni fa ci poteva anche stare, certo non con le motivazioni addotte dal sindaco, ovvero il rischio dei 1200 morti. Ma in zona non c’era nessun caso di positività al Coronavirus. Dunque, a distanza di una settimana cos’è cambiato? Incoerentemente ora si lancia un messaggio opposto, quando tra l’altro in zona cominciano ad emergere diversi casi”.

Prosegue Paleardi: “L’impressione è di un sindaco leghista, Alessandro Fagioli, su questo delicato tema del tutto incoerente, che si rimangia senza motivazioni plausibili le proprie decisioni di una settimana fa. Se la pensava così sette giorni fa, perchè adesso ha cambiato idea?” Paleardi era sin dall’inizio favorevole a fare effettuare regolarmente il mercato, “come è stato fatto in tanti comuni della zona. Ma ci stava e ci sta anche il non farlo effettuare; è una scelta. Quello che è inconcepibile, è cambiare idea dopo una settimana senza motivazione alcuna. O almeno, senza che tali motivazioni siano spiegate, ed in modo chiaro, alla cittadinanza”.

03032020