SARONNO – Tra i provvedimenti assunti da Trenord per l’emergenza Coronavirus anche il taglio dell’8 per cento delle 2300 corse effettuate ogni giorno. Simone Verni, Consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Trenord ha diminuito le corse senza un reale monitoraggio dei bisogni dei lombardi e costringe pendolari e viaggiatori lombardi a vagoni per sardine per il sovraffollamento: è esattamente il contrario di quanto prescritto dai decreti”.

“Non tutti possono permettersi di lavorare da casa. Chiediamo a Regione Lombardia e all’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi, di richiamare immediatamente l’azienda a una maggiore attenzione alla composizione dei convogli e al flusso dei passeggeri. Trenord ci ha messo mezzo minuto a decidere di risparmiare, ma i servizi devono essere garantiti e non può mettere pendolari e viaggiatori a rischio sovraffollamento”, conclude Verni.

(foto: la stazione ferroviaria di Saronno centro, uno dei centri nevralgici della rete, questi giorni di emergenza Coronavirus si è letteralmente spopolata)

03032020