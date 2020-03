SARONNO – L’emittente comunitaria questa settimana proporrà diversi programmi che interessano molti ambiti della cultura cittadina e non solo. Si parte con Mercoledì 4 marzo, subito alle 9.30, con Gianni Branca, che intervista Lara Gavardini, con importantissime novità sul teatro Giuditta Pasta. Poi a seguire, in una giornata ricca di appuntamenti, Iaia Barzani, alle 11.03, con replica alle 19.51, propone un’intervista a Daniela Pizzagalli, scrittrice, giornalista e psicologa, il tema della giornata è il ricordo dell’8 marzo. Si prosegue il giorno successivo, con sempre Gianni, alle 9.30, che ospita Pierantonio Giussani, responsabile del museo Ferrari ‘Onda rossa’ di Caronno Pertusella . E per finire la consueta intervista del sabato, a cura di Angelo Volpi e Gianni Branca, in compagnia dell’avvocato Angelo Proserpio, per presentare il libro “Che la Libertà mi sorrida”, in studio assieme l’autore Paolo Conti e il Prof. Giuseppe Nigro.

Martedì 3 marzo – Per iniziare la giornata con gusto alle 10.28, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette di cucina. Per seguire la giornata con tutti gli eventi dei dintorni alle 11.28 Gianni Branca e Rosangela Busnelli conducono “Tutti a Zanzibar”. E per finire la giornata con stile, alle 21.30, tutti sintonizzati assieme a Damiano Caron e “Lifestyle, stili di vita”. Mercoledì 4 marzo – Per iniziare alle 9.30, all’interno del consueto programma “Buona Giornata”, ospite di Gianni Branca, Lara Gavardini, componente area organizzativa del Teatro Giuditta Pasta. Successivamente alle 10.28, con replica alle 19.18, Elvira Ruocco conduce il programma “Il gioco dei perché”. Per finire alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Daniela Pizzagalli, scrittrice, giornalista e psicologa, assieme ricordano l’8 marzo. A seguire “Pillole di cultura” a cura di Marta Collina.

Giovedì 5 marzo – Per iniziare la giornata alle 9.30, sempre all’interno del consueto “Buona Giornata”, Gianni Branca ospita Pierantonio Giussani, responsabile del museo Ferrari “Onda rossa” di Caronno Pertusella. Successivamente alle 10.28, con replica alle 19.18, toccherà a Gabriella ed Emilio, che ci propongono due interviste. La prima a don Giorgio e Nice Carnelli, dei Gruppi di preghiera per divorziati. La seconda alle 11.03, con replica alle 19.51, a Cristina Cozzi, presidente dell’Associazione “Una luce fuori dal lagher – canili lagher”. Per finire alle 11.28, con replica alle 21, si va al cinema con “Appuntamento al cinema”, appuntamento fisso da non perdere con la rassegna dei film in programmazione nelle sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta. Venerdì 6 marzo – Si inizia alle 10.28 con Elena Cilento che propone “C’era una volta e c’è ancora l’operetta”. Successivamente alle 11.03, con replica alle 19.51, si va a “Scuola di Digitale”, assieme a sempre Elena Cilento e Fabrizio Reina, come scegliere e imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: PC, Tablet, Smartphone, digitale terrestre. La trasmissione è possibile riascoltarla anche su smartphone, tablet,Pc, scaricando l’app “spreaker” cercando lo Show “scuola di digitale” e iscriversi gratuitamente. Per finire alle 11.28, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana.

Sabato 7 marzo – Alle 10.28, con replica alle 19.18, ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca, l’avvocato Angelo Proserpio per presentare il libro “Che la Libertà mi sorrida” in studio assieme a lui anche l’autore Paolo Conti e il Prof. Giuseppe Nigro. Per finire il sabato sulle note di tanta buona musica alle 11.28 con replica alle 21.00, Massimo Tallarini conduce il programma musicale “Nel blu dipinto di blu”. Domenica 8 marzo – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 ci sarà il consueto “Uazzanane Sunday night”.

Lunedì 9 marzo – Dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Carlo Legnani e Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”. Successivamente alle 10.28, con replica alle 19.18, va in onda “Match Point”, la trasmissione sportiva condotta da Paolo Renoldi e Agostino Masini. Per finire un bel lunedì, e per darvi lo sprint per una nuova settimana alle ore 21.30, va in onda la trasmissione musicale “Radioattivo” condotta da Max Bonsignori per la regia di Andrea Castiglioni.

FOTO DI NORBERTO TALLARINI