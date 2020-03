L’appello per i limbiatesi: fondi alla Croce d’Argento

LIMBIATE – E’ stata lanciata con l’avvio del mese di marzo la campagna di raccolta fondi per la Croce d’Argento, l’associazione limbiatese che svolge servizi del 118 e che è impegnata nei lavori di realizzazione della sua nuova sede all’ex Antonini. Qui, nella vecchia portineria concessa in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione Eris alla Croce d’Argento, sono stati fatti i lavori di ristrutturazione del piano terra e dell’interrato, dove trovano spazio diversi locali per i volontari.

Il progetto ha necessitato l’investimento di una cospicua somma, pagata dalla Croce d’Argento con un mutuo, e l’amministrazione limbiatese intende coinvolgere tutti i cittadini nel suo sostegno. “Mi piacerebbe che la mia comunità sostenesse economicamente la costruzione della nuova sede della Croce d’Argento – ha spiegato il sindaco Antonio Romeo – un ’bout come i milanesi hanno fatto attraverso le donazioni private che hanno permesso di realizzare il progetto della Fabbrica del Duomo”.

Con questa sede rinnovata, sicuramente più moderna e funzionale, l’associazione si augura di poter potenziare il suo personale volontario, perché sono sempre necessari nuovi inserimenti per poter garantire servizi efficienti, non solo come 118, ma anche trasporti per dimissioni, visite, o trasporti privati garantiti a persone con problemi di mobilità. “Il nostro obiettivo è quello di trasformare questo spazio nella più bella sede di Croce che ci sia in zona – continua il primo cittadino limbiatese – e quindi, se la raccolta fondi ce lo consentirà, ovvero se ognuno potesse donare qualcosa in base alla disponibilità, anche di pochi euro, sarebbe bello inserire altre migliorie nel progetto iniziale, con l’inserimento anche di un polo infermieristico”. Per realizzare il sogno, la quota di donazioni dovrà arrivare a circa 800.000 euro e l’Amministrazione comunale è convinta che la generosità dei limbiatesi porterà al risultato. La sede sarà inaugurata il 19 aprile prossimo in occasione di una grande festa comunitaria.

03032020