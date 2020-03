SARONNO – Dopo la pioggia il vento forte: allerta regionale “gialla” per il pericolo di intense raffiche, che dovrebbero caratterizzare soprattutto il pomeriggio odierno, di martedì; nella zona del Saronnese come nel resto della Lombardia. L’ente regionale ha comunicato ai gruppi di protezione civile presenti sul territorio di mantenere alta la guardia e di tenersi pronti in caso di necessità. Nel dettaglio, con la pioggia ad esaurirsi, si attende vento in crescita soprattutto verso sera e durante la notte, con raffiche massimo attorno agli 11 chilometri orari. Niente di eclatante, e comunque abbastanza per indurre all’attenzione.

Vento ancora forte è previsto soprattutto nella mattinata di mercoledì, poi la situazione dovrebbe progressivamente migliorare nel corso della giornata, pomeriggio e sera saranno caratterizzati da poche e deboli raffiche. Temperature in aumento con massime oggi sui 13 gradi e domani sino a 15 gradi.

(foto: danni del vento, anche i vigili del fuoco sono allertati nel caso si rendesse necessario il loro intervento)

03032020