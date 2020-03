UBOLDO / ORIGGIO – Ciclista investito in via Tognoni ad Uboldo: è successo ieri pomeriggio alle 18.35, sul posto sono subito arrivati i soccorsi, una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio e una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ferito è stato medicato in loco, non si è reso necessario il trasporto in ospedale visto che aveva riportato solo lievi contusioni; si tratta di un uomo di 42 anni. Gli agenti del comandante Alfredo Pontiggia hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e chiarire le eventuali responsabilità.

Alle 18.20 incidente anche in autostrada, al bivio fra A8 ed A9 in territorio di Origgio dove una vettura è uscita di strada, La donna che era a bordo, di 28 anni, è stata soccorsa da una pattuglia della polizia stradale e da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, è stata mediata sul posto e non è stato necessario portarla in ospedale.

(foto archivio)

03032020