CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Caronno riprende ad allenarsi e pensa alla ripresa del campionato maschile di serie B dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: se non vi saranno variazioni nei prossimi giorni, sabato la stagione ripartirà, seppur con gare a porte chiuse, ed i caronnesi – che sono secondi in classifica – giocheranno a Cuorgnè in Piemonte contro i locali dell’Alto Canavese.

“Nell’ultimo decreto inerente il Coronavirus è tornata la possibilità di allenarsi nelle palestre in Lombardia e ieri sera i nostri ragazzi della serie B si sono ritrovati per riprendere le attività dopo dieci giorni di stop. Gli allenamenti saranno rigorosamente a porte chiuse. Essendo il nostro un campionato nazionale sabato potremo di nuovo tornare in campo per giocare in trasferta in provincia di Torino la 18esima giornata del campionato di serie B” riepilogano i dirigenti del Caronno.

(foto: la Rossella Caronno in un’azione di gioco di una precedente partita)

03032020