A Cogliate il comune ti chiama a casa per informazioni su emergenze ed eventi

A Cogliate il comune ti chiama a casa per informazioni su emergenze...

COGLIATE – Ancora un passo nel futuro per Cogliate: l’amministrazione comunale ha predisposto un nuovo servizio di chiamate telefoniche con messaggi utili alla popolazione che potrà raggiungere tutti i cittadini.

«Dopo l’utilissimo servizio di messaggistica utilizzando Whatsapp – spiega il sindaco Andrea Basilico -, abbiamo attivato un’ulteriore servizio emergenziale, in fase di test, si chiama Alert System. Consentirà al comune di Cogliate di raggiungere contemporaneamente ed istantaneamente tutte le utenze telefoniche fisse del paese, per poter trasmettere messaggi audio informativi, con il fine di riuscire a raggiungere anche quella fascia di popolazione più alta di età, che difficilmente può utilizzare uno smartphone».

Si tratta di uno strumento di comunicazione in diretta. Di fatto si possono contattare tutti i cittadini presenti sugli elenchi pubblici oppure divide per aree geografiche o tematiche. Il messaggio raggiunge i cittadini in tempo reale. Gli esempi di utilizzo positivo sono molteplici: dalla gestione delle emergenze, alla segnalazione di eventi e interruzioni stradali. Il sistema può essere fruito da tutti gli uffici comunali a seconda delle esigenze.

04032020