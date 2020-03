CERIANO LAGHETTO – “Cosa ne penso del disgustoso video anti-italiano della “Pizza al Coronavirus” sulla tv francese? Ecco la risposta: una meravigliosa pizza tricolore. I francesi si tengano pure il loro kebab… visto che di francese nelle città di Francia purtroppo, è rimasto ben poco! Buona appetito…a noi!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, e coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia, Dante Cattaneo.

La vicenda è quella rimbalzata sulla stampa e tv nazionale, del video satirico, ma giudicato di cattivo gusto, trasmesso da una televisione d’Oltralpe, sul tema del Coronavirus che si è diffuso in particolare nel nord Italia. Da parte di Cattaneo, un messaggio unito anche a due hashtag, #madeinitaly e #orgoglioitaliano. “Auguro un buon inizio di marzo a tutti e che la primavera possa spazzare via questo maledetto Coronavirus. Fiducia e testa alta: siamo l’Italia! Non dimentichiamolo” conclude Dante Cattaneo.

(foto: stasera Dante Cattaneo… con il pizzaiolo di fiducia)

04032020