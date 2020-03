Arena biancoceleste con Franco Casali e Tu@Saronno

SARONNO – E’ Franco Casali, consigliere comunale della lista civica Tu@Saronno, il protagonista della terza puntata, dopo la pausa, de l’“Arena biancoceleste” lo spazio dedicato alla politica de IlSaronno in vista delle elezione amministrative del 2020.

Franco Casali ha risposto con franchezza a tutte le domande da quella su suo passo indietro alla candidatura a primo cittadino, alla scelta della civica Tu@Saronno di andare fin dal primo turno in una coalizione.

Non mancano le stoccate, assestate con lo stile, la competenza e l’esperienza che contraddistinguono l’operato politico di Casali, al centrodestra per la gestione della comunicazione e un paio di suggerimenti per Obiettivo Saronno la new entry di cui, il numero uno di Tu@Saronno ha sottolineato l’entusiasmo.

Spazio anche per qualche ipotesi sugli spazi del polo civico che dovrebbe sostenere Paolo Riva.

Il consigliere comunale conclude rispondendo alla domanda più complessa su una delle critiche che più spesso viene mossa alla sua coalizione quella di essere un ’bout troppo “di sinistra” per conquistare nelle urne la città di Saronno.

04032020