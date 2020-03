SARONNO – Operazione di controllo del territorio, ieri, da parte dei carabinieri della locale Compagnia, che hanno denunciato a piede libero alcune persone: in particolare, un automobilista ha cercato di evitare di essere sottoposto al narcotest, con la scusa di avere paura a farsi avvicinare per via del Coronavirus.

In particolare, un 46enne di Domodossola, identificato ad un posto di blocco, alla guida del suo veicolo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. L’uomo, controllato in circostanze definite “sospette”, ha tentato invano e inopportunamente di giustificare il proprio rifiuto perchè non voleva avere contatti con il personale sanitario, per paura del Coronavirus.

Alla fine è stato denunciato, ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada, per guida sotto gli effetti degli stupefacenti. Gli è stata ritirata la patente e la vettura è stata sottoposta a sequestro.

(foto archivio: posto di blocco dei carabinieri)

04032020