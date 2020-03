Cinquanta famiglie di via Frua: “Caro Comune non vogliamo gli stalli gialli. Qui non ci sono problemi”

Cinquanta famiglie di via Frua: “Caro Comune non vogliamo gli stalli gialli....

SARONNO – “Posti riservati per i residenti? Non li vogliamo perché non servono”. È questo il messaggio lanciato da cinquanta famiglie del quartiere dell’ospedale contrari alla “rivoluzione dei parcheggi” realizzata in città dall’amministrazione.

È la seconda volta che succede che cittadini non condividano le scelte dell’amministrazione di ampliare gli stalli per i residenti.

Ecco il testo della mozione presentata stamattina in municipio da Roberto Strada.

I sottoscritti cittadini residenti nelle vie Frua, Gramsci e Balestrini, appreso che nel prossimo mese di marzo nella citate vie verranno tracciati gli stalli di sosta riservati ai residenti, definito che gli stalli di sosta saranno riservati ai non possessori di box o posto auto in area privata e che esclusivamente a questi verrà rilasciato il pass per l’autorizzazione alla sosta constatato che questo intervento ridurrà la possibilità di sosta libera da vincoli, verificato che attualmente non sussistono problemi o scarsità di parcheggi e che questa situazione permane tutti i giorni della settimana constatato che nelle sopracitate vie si trovano un ristorante, uno studio medico e una farmacia e che queste attività non hanno mai creato problemi di parcheggio ritengono penalizzante per i residenti, che vengano istituiti stalli di sosta riservata a loro stessi, stalli che porterebbero ad una diminuzione degli stalli di sosta liberi e la conseguente difficoltà a reperire un posto auto per le soste brevi. Alla luce di quanto detto si chiede di non creare in zona stalli di sosta riservati ai residenti.