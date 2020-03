Coronavirus: 11 casi nella provincia di Varese. Primo positivo nel capoluogo

VARESE – Nella conferenza stampa serale, appuntamento ormai quotidiano, l’assessore Giulio Gallera ha parlato di una provincia di Varese “poco intaccata” come quella di Sondrio e Lecco dal contagio del Coronavirus.

L’esponente con delega alla Sanità ha reso noto che nel Varesotto ci sono 11 casi risultati positivi e nelle ultime ore i media hanno riportato il primo caso di Coronavirus a Varese città.

Secondo quanto emerso a risultare positivo al tampone sarebbe un anziano di 85 anni ricoverato all’ospedale di Circolo. Anche in questo caso tempestiva la mobilitazione delle autorità sanitari. Sono invece stati trasferiti all’ospedale di Legnano l’uomo di Castano Primo e quello di Dairago entrambi risultati positivi al tampone al momento non sarebbero in pericolo di vita.

Ancora Gallera: “Siamo di fronte ad una emergenza crescente che riusciremo a rallentare e sconfiggere anche con i giusti stili di vita nelle prossime settimane I dati giornalieri sono ancora una volta, ahimè, di crescita. In Lombardia siamo a 1820 positivi, più trecento da ieri. I ricoverati sono 877 con crescita lievemente inferiore rispetto a ieri, dato comunque positivo anche se evidentemente non è un dato di trend. In terapia intensiva 209, le persone in isolamento domiciliare 411. Aumentano di molto anche le persone dimesse e trasferite a domicilio, 250. Ci sono persone che guariscono, un numero importante”.

Al momento non è ancora stata resa nota la situazione a Saronno a partire dal caso del saronnese ricoverato nell’ospedale cittadino in attesa dell’esito del tampone.

(foto archivio)