SARONNO – Pattuglie sul territorio per compiere controlli, a fermarle e ad avvicinarsi tanti cittadini, per chiedere notizie sul Coronavirus. E’ successo ieri a Saronno, durante l’operazione compiuta dai militari del capitano Pietro Laghezza, finalizzata anche a verificare il rispetto delle ordinanze per la salute pubblica emesse da Governo e Regione.

Si è trattato di un servizio straordinario di controllo del territorio, nella rete è finito anche un automobilista che con la scusa del Coronavirus non voleva farsi sottoporre al narcotest (denunciato) e due marocchini (uno clandestino e l’altro che guidava senza avere mai conseguito la patente). Ma in tempi di emergenza per il Coronavirus, le pattuglie si sono concentrate nei luoghi più trafficati di Saronno (stazioni, ferrovie e piazze), sono stati molti i cittadini che si sono avvicinati ai carabinieri per chiedere informazioni sul Coronavirus, trovando sempre la disponibilità dei militari.

(foto: una pattuglia dei carabinieri nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

04032020