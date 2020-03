Coronavirus, Corte Cova: si “stringono” gli accessi ma per ora nessun ospite con sintomi

CARONNO PERTUSELLA – Si restringono gli accessi a Corte Cova, il centro anziani di via Trieste che nei giorni scorsi era stato visitato dal parroco, don Franco Santambrogio, poi risultato positivo al Coronavirus. In un secondo comunicato giornaliero, la direzione della struttura chiarisce l’azienda sanitaria ha chiesto un “costante monitoraggio degli eventuali soggetti che presentano sintomi quali la febbre maggiore o uguale ai 39 gradi e tosse secca. Al momento nessuno dei nostri ospiti presenta tali sintomi“.

Proseguono da Corte Cova: “L’Ats ha disposto per il personale in servizio di continuare con le normali pratiche igieniche rafforzando l’attenzione sul non entrare in servizio qualora presentassero sintomi come febbre, tosse secca, mal di gola, raffreddore, congiuntivite, dolori muscolari. Abbiamo dato indicazioni al personale di pulizie di intervenire maggiormente nell’igienizzazione e aumentando i ricambi d’aria. Siamo consapevoli che questa situazione possa portare preoccupazioni a parenti e cittadinanza, na stiamo mettendo in atto tutte le indicazioni ricevute dagli organi preposti e con trasparenza continueremo a tenere informati”.

In mattinata, chiariscono, “abbiamo introdotto degli ulteriori restringimenti alla gestione degli accessi e siamo in costante contatto con l’Ats Insubria”.

