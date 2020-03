ROVELLO PORRO – La Rovellese, ma anche tutti gli altri club sportivi di Rovello Porro, hanno deciso che si alleneranno nei prossimi giorni solo i maggiorenni, per il resto andrà avanti lo stop per l’emergenza Coronavirus.

In un comunicato il club della Rovellese fa presente che

In accordo con l’amministrazione comunale e con tutte le associazioni sportive operanti sul territorio comunale, avendo valutato, discusso e interpretato insieme le ordinanze e precisazioni ministeriali uscite in questi ultimi giorni, considerando lo stop delle gare già ufficializzato per il prossimo weekend, facendo emergere un pensiero di buon senso per salvaguardare la salute di tutti comunichiamo che fino a domenica 8 marzo compresa, l’attività rimane sospesa per tutti gli atleti di età inferiore ai 18 anni.

Rimangono confermati gli allenamenti per gli atleti dai 18 anni in su, svolti con impianto sportivo a porte chiuse e senza l’utilizzo degli spogliatoi. Verranno dati nuovi aggiornamenti dopo la giornata di domenica 8 marzo.

04032020