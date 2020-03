MILANO – “Varesotto, come Sondrio e Lecco, ancora poco “intaccati” dall’epidemia da Coronavirus”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa del tardo pomeriggio di mercoledì in Regione Lombardia a Milano. Ma, ha proseguito Gallera, “spingiamo molto su misure individuali che evitino la diffusione, questo consente di avere in questi ospedali un “polmone” di uomini, letti e capacità di intervento”. A Saronno è stato sinora riscontrato un caso ufficiale di positività, un pensionato di Uboldo, mentre per ora non è noto l’esito del tampone effettuato su un altro paziente, che sarebbe di Saronno; e non è noto se siano stati effettuati altri tampone nell’area appositamente allestita al settimo piano.

Ancora Gallera: “Siamo di fronte ad una emergenza crescente che riusciremo a rallentare e sconfiggere anche con i giusti stili di vita nelle prossime settimane I dati giornalieri sono ancora una volta, ahimè, di crescita. In Lombardia siamo a 1820 positivi, più trecento da ieri. I ricoverati sono 877 con crescita lievemente inferiore rispetto a ieri, dato comunque positivo anche se evidentemente non è un dato di trend. In terapia intensiva 209, le persone in isolamento domiciliare 411. Aumentano di molto anche le persone dimesse e trasferite a domicilio, 250. Ci sono persone che guariscono, un numero importante”.

Novità, ha annunciato l’assessore, è stato “aperto oggi anche l’ospedale militare di Baggio dove saranno collocate persone guarite e dimesse ma che per ora non posono andare loro domicilio”

Sul fronte dei decessi, sempre restando alla Lombardia, “siamo arrivati a 73, persone molto in là con gli anni e con patologie concorrenti. Se cresce numero persone che hanno bisogno terpaie intensive, cresce anche la disponibilità dei posti letto dei pazienti Covid-19. Oggi sono state recuperati altri 30 posti, la capacità di assorbire un fabbisogno crescente trova risposta puntuale. Abbiamo anche dato il via ad ordini ed acquisizioni macchinari per attrezzare posti in più”.

04032020