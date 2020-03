CISLAGO – “Emergenza Coronavirus. Fino a data da destinarsi, l’ingresso in Comune è limitato ad una persona alla volta per ogni ufficio. La protezione civile coordinerà gli ingressi; invitiamo la popolazione ad aver pazienza”. Lo comunica la Prociv cislaghese, che chiarisce dunque quali sono le attuali modalità di accesso al palazzo municipale di piazza Toti, nel centro del paese.

Ogni Amministrazione civica della zona si sta organizzando per mantenere attiva la macchina comunale anche in questi giorni di emergenza per il Coronavirus. C’è chi lo sta facendo prevedendo l’accesso unicamente per appuntamento e previa telefonata da parte dei cittadini e chi invece ha invece deciso, come a Saronno per quanto riguarda gli uffici di piazza Repubblica, di mantenere aperto il Municipio con invito ad andarci solo a fronte di reali necessità ma senza uno specifico filtro all’ingresso.

(foto archivio: una immagina del palazzo comunale di piazza Toti in centro a Cislago)

04032020