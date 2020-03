SARONNO – Scuole chiuse fino al domenica 15 marzo. La decisione è stata ufficializzata negli ultimi minuti dal ministro dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in una conferenza stampa con il presidente del consiglio ministri Giuseppe Conti. “Sappiamo che è una decisione di grande impatto – ha spiegato – ma sentito il parere del comitato tecnico scientifico e non sapendo lo sviluppo del contagio abbiamo deciso la chiusura delle scuole fino al 15 marzo”. Il provvedimento riguarda tutte le scuole italiane di ogni d’ordine e grado quindi dai nidi all’università. E ha concluso: “Io spero che i miei studenti possano tornare in classe il prima possibile”.

Conte ha concluso rimarcando la collaborazione con il comitato tecnico stigmatizzando le fughe di notizie delle ultime ore: “Assolutamente improvvide”.

A Saronno scuole materne, asili nido, elementari, medie e superiori sono chiusi già da una settimana e mezzo e in città il vuoto creato dall’assenza degli studenti si fa sentire anche come ricadute per l’indotto.

04032020