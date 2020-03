Farmacie comunali… arriva l’app per servizi e assistenza

Saronno, 4 marzo 2020 – Ad un anno di distanza dall’apertura della nuova farmacia comunale di Solbiate Olona, avviata da zero sul mercato da Saronno Servizi S.p.A, le novità non mancano nella gestione dei servizi offerti dalla Multiutility saronnese, anche per quanto riguarda la tutela della salute. Se il layout innovativo del nuovo punto vendita comunale della “Farmacia 3” di Solbiate Olona, unito ad un orario di esercizio diurno “no-stop”, ha reso importante il cambiamento introdotto nella gestione delle farmacie comunali, la notizia della nuova app mobile rende ancora più rilevanti i servizi offerti agli utenti sul territorio. A maggior ragione, proprio in un momento in cui l’allarme per

l’emergenza sanitaria creata dal nuovo Coronavirus, ha reso indispensabile per le farmacie erogare assistenza continuativa agli utenti.

L’app in questione, attiva per tutte e tre le Farmacie Comunali sul territorio, porta “in tasca ai cittadini” un bouquet di servizi utili per la salute: attraverso l’applicazione scaricabile gratuitamente dal proprio smartphone gli utenti potranno infatti mantenere un contatto costante con la propria farmacia di quartiere. Una volta creato il proprio profilo utente sull’applicazione e scelta la farmacia di riferimento, si potranno visualizzare direttamente sul proprio telefonino tutti i servizi dei tre punti vendita comunali: la Farmacia 1 di via Manzoni e la Farmacia 2 di via Valletta a Saronno e la Farmacia 3 di Solbiate Olona.

Il tema dello sviluppo di servizi a distanza è di grande interesse collettivo, e all’ordine del giorno per le strutture che intendono essere al passo con i tempi nell’adozione di sistemi di digitalizzazione del servizio agli utenti. E lo strumento più semplice da usare è il cellulare, e la soluzione low cost per tutti è un’App che consenta di fare parecchie cose con pochi click: prenotare farmaci, noleggiare prodotti, accedere alle offerte speciali, reperire informazioni utili su orari di apertura della farmacia del proprio quartiere, caricare ricette senza sprechi di carta e di tempo. La nuova app si potrà scaricare gratuitamente da app Store o Google Play: presenta un design esclusivo, è di facile consultazione e permette di accedere ad un range di servizi davvero utili anche negli orari di chiusura del punto vendita.

“Data la situazione di emergenza sanitaria attuale, riteniamo che il ruolo del farmacista assuma maggiore rilevanza, insieme a quella del medico di base, come figura in grado di erogare consigli preziosi attraverso un punto fisico di prenotazione e ritiro di prodotti. In questi giorni i nostri farmacisti sono in primo piano nel loro ruolo di “consulenti per la salute” e intendiamo supportarli con adeguate piattaforme tecnologiche”. Ha dichiarato Alberto Canciani, presidente di Saronno Servizi S.p.A., e ha aggiunto: “l’adozione di sistemi di digitalizzazione del servizio agli utenti è in ogni caso una costante da tempo per la Direzione di Saronno Servizi S.p.A: l’App per le farmacie è infatti un progetto che abbiamo avviato nel 2019 e ora in questa circostanza crediamo di aver operato in un’ottica di grande lungimiranza”.

