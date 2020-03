SARONNO – Nuovo raid vandalico in piazza dei Mercanti. Vittima uno degli ultimi totem informativi posizionati da Saronno Servizi per informare gli automobilisti non residenti sulle nuove modalità di sosta dell’ampia area di sosta tra i binari e via Pagani.

Qualcuno si è “divertito” a fare a pezzi il totem lasciando oltre ai resti dell’arredo urbano anche decine di rifiuti tra cui moltissime bottiglie di birra. L’ultimo raid nella piazza, sempre con totem distrutti e rifiuti abbandonati risale all’ultimo weekend di febbraio. In quella circostanza era anche stata posizionata una transenna sui binari rimossa all’alba dai volontari del mercatino dell’ultima domenica nel mese.

In entrambi i casi i “sospettati” sono i gruppi di giovani che si ritrovano, in genere il sabato sera a bere in piazza dei Mercanti ed una volta alticci iniziato a vandalizzare tutto quello che trovano a portata di mano nell’area.

(foto: il totem divelto in piazza dei mercanti)