SARONNO – Bar, poca gente; nei ristoranti va forse anche peggio: l’impatto della paura per il Coronavirus, ma anche e senz’altro le scuole chiuse e dunque l’assenza degli studenti dai quali tanti l’economia saronnese dipende (e si nota proprio in questi giorni) stanno mettendo in difficoltà le attività commerciali locali, praticamente in ogni settore.

Colpite le attività gestite da orientali, i ristoranti di cucina asiatica della zona sono praticamente tutti chiusi, per propria scelta, da quando è emersa l’emergenza Coronavirus; a loro si sono aggiunte anche altre attività, perchè in questi giorni si lavora poco o pochissimo. Come la storica gelateria di piazza Portici in pieno centro. Nelle cafferie non è difficile trovare un tavolino libero, neppure negli orari di punta; e capita anche che siano praticamente deserte. Nei ristoranti pure la pausa pranzo non c’è molto movimento, si parla di un calo fra il 50 ed il 70 per cento nel settore locale della ristorazione. “Tutte annullate le “tavolate” fra amici, pranzi e cene di lavoro praticamente non si fanno più ed è scomparsa anche la clientela d’affari, italiana o straniera” assicura il titolare di una nota pizzeria di Saronno.

05032020