SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’amministrazione comunale:

Da oggi, giovedì 5 marzo, è operativa una nuova autovettura, una Kona Hyundai, per i servizi di pattuglia della polizia locale di Saronno; veicolo che va a sostituire un’auto rottamata.

“Verranno acquistati altri due mezzi – ha anticipato il sindaco Alessandro Fagioli – e di fatto nei 5 anni di mio mandato è stato sostituito tutto il parco veicoli della polizia locale”.

“Tra gli investimenti sulla sicurezza – ha detto ancora il primo cittadino – ricordo anche che abbiamo partecipato a un bando regionale per l’acquisto di 2 moto. Sempre per le attività di controllo del territorio sono state installate e rese operative nuove telecamere nell’area del parco Lura e sono in corso i lavori di installazione di nuove telecamere nell’area della stazione ferroviaria di via Balaguer/via Ferrari. Sempre in quell’area è stata effettuata la messa in sicurezza dei posteggi.

Il comando si è inoltre dotato di droni per i controlli delle aree dismesse e di altre zone non controllabili da terra; gli stessi strumenti tecnologici saranno utilizzati anche per l’attività della protezione civile e per i controlli ambientali.

Si ricorda inoltre che sempre nell’anno in corso saranno potenziate e sostituite una decina di telecamere già presenti sul territorio con l’inserimento dei portici posti tra via Ferrari/via Balaguer e la zona di via Varese (zona poste).

“Si tratta di misure e interventi messi in campo per garantire la massima sicurezza ai nostri cittadini. A queste si aggiungono gli importanti presidi in diverse zone della città effettuati costantemente da tutte le forze dell’ordine, che ringrazio per l’attenzione che hanno sempre dedicato alla nostra città” – ha concluso il sindaco.

05032020