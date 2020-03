CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio ai cittadini a firma del sindaco Gianluigi Cartabia:

In data odierna ATS Insubria mi ha comunicato la positività al tampone del Coronavirus di un paziente residente a Cislago.

Il personale sanitario dell’ATS si è mosso prontamente per far fronte alla situazione, seguendo quanto previsto dal protocollo, sia per il paziente, che per i familiari conviventi, che per le frequentazioni del paziente.

Questa situazione ci deve rendere consci della portata e della vicinanza del problema e ci deve essere da stimolo per affrontarlo con maggior consapevolezza. Per tal motivo non posso fare altro

che ribadirvi le indicazioni fornite nei precedenti messaggi e invitarvi, in caso di dubbi o problemi a contattare i seguenti numeri:

NUMERO VERDE REGIONE – Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso , ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare.

– , ma devono chiamare il numero verde unico regionale che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

INDICAZIONI PER LA CITTADINANZA

Si richiama tutta la popolazione all’osservanza delle misure di prevenzione minime, già ampiamente fornite e che trovate anche sul sito del Comune di Cislago.

In ogni caso si sollecita tutta la popolazione a mettere in atto anche le ulteriori misure di prevenzione, evitando luoghi affollati e mantenendo distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

Soprattutto per le persone più anziane (over 65), limitare le uscite a quelle strettamente necessarie.

Si invitano poi negozi, bar, ristoranti, supermercati a mettere in atto tutte le possibili misure organizzative tali da consentire un accesso contingentato o comunque idoneo ad evitare assembramenti di persone (tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del locale), e tali da garantire agli avventori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro.

Conto sulla massima collaborazione di tutti i cittadini, per il bene della comunità e continueremo a monitorare la situazione.

Il Sindaco: Gian Luigi Cartabia

