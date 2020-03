Coronavirus: softball e baseball, tutto fermo sino ad aprile

ROMA – L’argomento interessa e molto a Saronno e circondario, perchè nella serie A del softball ci sono Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella; nella C del baseball il Saronno.

Giovedì a Roma si è tenuta la riunione dei vertici della Fibs, la Federazione italiana baseball e softball, che ha deciso che “a seguito del decreto del Governo del 4 marzo contenente le ulteriori disposizioni del Governo contro la diffusione del coronavirus, il Consiglio federale della Fibs, in seduta informale, ha appreso e sostenuto i provvedimenti proposti dal presidente Andrea Marcon relativamente al baseball e al softball in Italia”. Di seguito, in sintesi, le disposizioni.

Attività nazionali – Tutte le attività delle squadre nazionali, delle Accademie, Nazionale e Regionali, e delle selezioni regionali, tryout, raduni, allenamenti, amichevoli, sono sospese fino al 3 aprile prossimo.

Attività interne ai club – Per quanto riguarda le attività interne dei club, allenamenti e amichevoli, la Fibs raccomanda i propri affiliati e tesserati di attenersi rigorosamente a quanto disposto dal decreto: detto che praticamente tutta l’attività federale di club è da ritenersi agonistica, questo prevede che, fuori dalle zone rosse, gli eventi, partite e allenamenti, si possano effettuare a porte chiuse e solo in presenza di un medico che verifichi il rispetto delle condizioni imposte, ovvero, fra le altre, la distanza minima di almeno un metro fra tutti i partecipanti (atleti, tecnici, dirigenti, eccetera). Per semplificare, la Fibs ha deciso di estendere queste disposizioni anche alle attività di base, che nel nostro caso sono il mini baseball e softball e l’amatoriale.

Inoltre tutte le riunioni indette dalla Fibs e dai suoi organismi territoriali saranno svolte senza spostamento di persone, in videoconferenza, almeno fino al 3 aprile.



Campionati – Sono sospesi tutti i campionati di ogni categoria fino al weekend 17-19 aprile. Tale decisione è presa, considerando che, essendo, di fatto, impossibile allenarsi fino al 4 aprile, si consentano 2 settimane di preparazione alle squadre prima di iniziare a giocare. Si inizierà con la giornata di calendario già prevista per quelle date, le partite precedenti saranno gestite, il più possibile, come recuperi. Questo anche per tutelare chi ha già programmato anticipatamente le trasferte successive. Altre giornate potranno slittare in avanti. Le date di tutti i campionati sono compatibili con questi cambiamenti, con la sola A1 softball che presenta una situazione particolarmente problematica in merito alla quale saranno sentite le società interessate. Nel fine settimana del 19 aprile si inizierà a giocare anche se fosse consentito solo a porte chiuse.

