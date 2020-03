Da piazza Mercanti a via Foria: “Lo specchietto delle allodole dei posteggi”

SARONNO – “Sarebbero fino ad ora 200 i saronnesi registratisi per l’uso gratuito dei 205 stalli, includo anche quelli riservati ai diversamente abili, di piazza dei Mercanti.Tra qualche giorno già non basteranno più e la falsa promessa di Fagioli sarà chiara a tutti: i posti non ci sono. Ancora una volta la matematica colpisce”. Così il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi.

Prosegue Banfi: “L’area è inoltre affidata a Saronno Servizi che ha l’onere economico per installazione e gestione oltre che la manutenzione ordinaria di hardware e software della gestione della piazza; l’ex municipalizzata dovrà inoltre versare un corrispettivo all’amministrazione comunale che, come si legge nell’articolo 4 del contratto di servizio allegato alla delibera di giunta 2020/13, verrà determinato al secondo anno, cioè nel 2021, dopo una sperimentazione nel 2020. A bocce ferme, dopo le elezioni. Insomma, non fosse un pasticcio sarebbe uno specchietto per le allodole: in silenzio Saronno Servizi paga senza guadagnare, dopo le elezioni si deciderà il canone, frattanto i saronnesi dovrebbero parcheggiare felicemente gratis e votare per chi ha concesso loro il lusso”.

Poi un riferimento alla vicenda di via Frua: “Lo stesso lusso che viene concesso in diversi quartieri: se non hai il box ti faccio le righe gialle in cui puoi parcheggiare solo tu. Probabilmente ora ci si sta accorgendo che quello che dicevo mesi fa è vero: non potremo più parcheggiare da nessuna parte. Se abitiamo lì e abbiamo il box non potremo più lasciare l’auto cinque minuti per una toccata e fuga a casa; se andiamo da qualche conoscente o parente non potremo più parcheggiare perchè non risiediamo lì. Il “prima i…” alla fine si traduce in uno “stranieri a casa nostra” non solo per gli altri italiani che vorrebbero giungere a Saronno, ma persino per i saronnesi. E’ la somma amministrativa del sindaco Alessandro Fagioli”.

