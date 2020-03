ROVELLASCA – Momenti di apprensione oggi pomeriggio, venerdì, per un quattordicenne: in via 25 aprile a Rovellasca è caduto dalla bicicletta. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata una ambulanza della locale Croce azzurra, i sanitari si sono presi cura del giovane che si è ben presto ripreso. E’ stato medicato sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ieri a Cogliate in un tamponamento sono rimaste contuse tre persone: due uomini, di 55 e 50 anni, ed una ragazza di 19 anni. Il sinistro è avvenuto in via Carducci, sul posto oltre alla polizia locale cogliatese è intervenuta una ambulanza della Croce d’argento di Limbiate per soccorrere i contusi; le loro condizioni non destano preoccupazioni. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio per una emergenza medica)

06032020