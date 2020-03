CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella con l’annuncio di un nuovo caso positivo si è arrivati oggi a cinque contagiati dal Coronavirus (e 50 sono in osservazione), tutte persone che hanno avuto nei giorni scorsi stretti contatti con il parroco, don Franco Santambrogio, il primo in paese a risultare contagiato. Oggi il sindaco Marco Giudici, come già l’altro ieri, si è sentito con lui tramite un messaggio telefonico (il sacerdote è ricoverato all’ospedale “Sacco” di Milano). Niente tosse e poca febbre, per il religioso che sta dunque relativamente bene; non ha mai lamentato sintomi particolarmente “pesanti”.

Il sindaco rivolge “un caloroso invito alla cittadinanza ad attenersi al decalogo del Ministero della Salute sui comportamenti da tenere in questi tempi, suggerendo alle persone anziane o con patologie compromissive di restare a casa. I medici di base sono riferimenti diretti per la cittadinanza. Esprimo vicinanza ai nostri concittadini colpiti dal virus, augurando loro un pronto ritorno alla normalità. Non appena ci saranno aggiornamenti questi saranno prontamente diffusi per dare un’informazione puntuale e per evitare l’insorgere di informazioni non corrette che possono generare confusione e disorientamento”.

(foto: dall’informatore comunale del 2014, una foto dell’arrivo del sacerdote – primo a sinistra – alla parrocchia di Caronno Pertusella)

07032020