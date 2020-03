SARONNO – La Saronno Servizi dilettantistica conferma la propria attenzione per il rispetto della normativa in materia di contenimento del contagio da Coronavirus e dopo aver chiuso fin dal primo provvedimento regionale gli impianti natatori di Saronno e di Solbiate Olona e l’ex bocciodromo di via Piave nelle ultime ore ha “spento” la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

“Era un provvedimento responsabile e necessario – spiega la numero uno Katia Mantovani – siamo sempre stati, in linea con le Amministrazioni con cui collaboriamo, tempestivi e ligi nel rispetto delle normative regionali e governative chiudendo gli impianti quando richiesto. Una soluzione che abbiamo condiviso anche con le società sportive. Proprio per senso di responsabilità non solo sociale ma anche economica abbiamo deciso di spegnere anticipatamente la pista di pattinaggio chiudendo la stagione che inevitabilmente non potrebbe comunque riprendere a breve”.

Oltre al costante monitoraggio dell’evolversi della situazione con una continua attenzione agli utenti la Saronno Servizi ha pensato ad interventi ad hoc di sanificazione ed igienizzazione nei diversi impianti. In piscina ad esempio è stata realizzata un’iperclorazione straordinaria della vasca. “Quando ci sarà il nullaosta alla riapertura saremo pronti e operativi – conclude Katia Mantovani – fornendo ai nostri utenti, come sempre, le soluzioni migliori, in base alle attività perse e alle possibilità di recupero che saranno a nostra disposizione. Informeremo gli utenti appena ci saranno gli elementi, a partire dalla data di apertura, per stabilire come procedere nella riorganizzazione dell’attività”.