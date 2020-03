SOLARO – Esselunga Solaro si è già attivata per assicurare la “spesa a casa” ai cittadini che, in questi giorni di emergenza Coronavirus, è meglio non si muovano da casa. “Come sindaco ho ricevuto un’importante comunicazione da parte del direttore di Esselunga Solaro. Fino a Pasqua, il supermercato metterà a disposizione degli over 65 gratuitamente il servizio di consegna della spesa acquistata online – riferisce il sindaco solarese, Nilde Moretti – Rientra tutto nel piano di assistenza per le persone anziane o che dovessero trovarsi isolate a seguito delle indicazioni suggerite dall’ultimo decreto per la gestione ed il contenimento dell’epidemia da Covid-19″.

Prosegue il sindaco: “Secondo me è una bella e generosa iniziativa da parte del supermarket. Ovviamente come sindaco ringrazio Esselunga per l’impegno così come tutti i cittadini che sin dall’altro giorno si stanno proponendo incessantemente nella ricerca di volontari per l’assistenza che abbiamo lanciato attraverso i nostri canali ufficiali”.

07032020