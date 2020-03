MOZZATE – I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono accorsi nella notte fra venerdì e sabato, nella vicina Mozzate per l’incendio di un alloggio in un cortile nel centro del paese. A dare l’allarme i residenti, i pompieri si sono precipitati, erano le 22, in via Castiglioni dove hanno trovato ad attenderli parecchio fumo.

I vigili del fuoco saronnesi sono stati quindi affiancati dai colleghi comaschi, ed hanno preso il controllo della situazione; ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni, non si sono registrati feriti o intossicati per il fumo e dunque non c’è stato bisogno dell’ambulanza. Sono adesso in corso accertamenti, anche per chiarire con previsione le cause dell’accaduto: in zona, prima dell’allarme incendio, si è verificato un improvviso calo di tensione della corrente elettrica. Sono accorsi anche i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cantù, che si sono attivati con i pompieri negli accertamenti di rito.

