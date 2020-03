SARONNO – Un sabato ancora con segno rosso, per l’incremento – notevole – dei casi di Coronavirus in Lombardia: in zona +1 a Caronno Pertusella (con 50 in osservazione), dove si è arrivati a 6. Un caso anche a Tradate ed ora in tutto sono 27 nella provincia di Varese. Si attende per stamane il decreto del Governo che potrebbe “chiudere” la Lombardia e già la scorsa notte si è assistito ad una “fuga” della stazione centrale di Milano.

Mentre gli anarchici del Telos hanno occupato l’ex Isotta Fraschini per una festa musicale, senza rispettare il divieto di eventi pubblici disposto per limitare la diffusione del virus che in un comunicato hanno definito come una “follia dell’informazione”.

Intanto si è dunque registrato ancora un caso a Caronno Pertusella mentre 50 persone si trovano adesso in osservazione, tutti quelli che hanno avuto contatto con il primo in zona ad essere contagiato, i parroco don Franco Santambrogio.

La buona notizia di Caronno Pertusella è che don Franco, ricoverato in ospedale, adesso sta meglio: niente tosse e poca febbre.

Pessima notizia da Busto Arsizio, dove si è registrato il primo morto, un anziano.

Bella notizia l’impegno dei Giovani mussulmani del centro islamico di Saronno che, come annunciato il giorno prima, hanno iniziato subito l’attività di volontaria portando gli anziani la “spesa a casa” ed i “farmaci a casa”. Su di loro, si sono accese anche le telecamere del Tg3 della Rai.

Intanto, in vista del lunedì, studenti e docenti si organizzano per riprendere la didattica malgrado le scuole chiuse, al liceo scientifico “Grassi” si riparte anche grazie a Google.

Mentre Caronno Pertusella sta diventando bianca, rossa e verde, i colori delle bandiere italiane che gli Alpini hanno chiesto ai cittadini di esporre alle finestre e sui balconi.

